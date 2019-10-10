Митрополит Антоний дал духовный совет, что может вывести из тупика

Вера в Божие руководство выравнивает все неровности и шероховатости в жизни, выводит из тупиков, дает силы для духовных подвигов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит рассказал, без чего невозможно спастись, сообщает «Фома в Украине».

«Прохождение любых жизненных испытаний, согласно Священному Писанию, должно сопровождаться искренним смирением перед волей Божией, глубоким покаянием в своем несовершенстве и благодатным терпением. Только так можно все преодолеть и обрести новые силы для дальнейшего движения.

Но мир пытается уверить в противоположном. Обещания „золотых гор“ в обмен на преступление нравственных законов льются со всех сторон. И человеку тяжело устоять, уж больно заманчивы предложения», — рассказал митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул, что «христианин не может верить тем, кто обещает спасение посредством улучшения материального благополучия, совершенствований в области медицины или создания искусственного интеллекта. Это ложный путь, иллюзии, сбивающие со спасительной дороги».

Управделами УПЦ сказал, что обрывает связь человека с Богом.

«Все человеческие достижения в любых сферах ничто перед могуществом Творца. Сила и могущество Бога проявляются через наше смирение перед Ним.

Человек еще в раю самонадеянно попытался вопреки заповедям Божиим постигать то, что было для него непостижимо, продолжает он это делать и по сей день. Неуемное желание знать и чувствовать больше, чем следует, сделалось у человека привычным.

Дерзость и бунт оборвали связь человека с Богом, было утеряно единство», — подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний процитировал слова известного святого.

«„Вселенная поражена грехом, но не неисцельно“, — утешает нас святитель Григорий Богослов.

Для обретения истины нужно дать место вере. Нужно признать, что существующий порядок в мире и Вселенной поддерживается Богом, а расстраивается против Его воли человеком.

Мир не может существовать без Божиего Промысла, и отрицающий его бунтует против Бога. Постичь премудрость Божию невозможно, но признание ее и есть начало смирения», — сказал он.

Митрополит Антоний подытожил, что «Бог имеет особое попечение о каждом человеке, все жизненные ситуации имеют высший смысл, высшую разумность, которые могут быть так никогда нами и непонятыми. Но именно такая смиренная вера, не требующая доказательств и объяснений, есть спасительная и угодная Богу».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить.