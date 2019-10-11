Эксперты считают, что уже сегодня сборная Украины гарантирует себе выход на Евро-2020

Сегодня, 11 октября, сборная Украины проведет в Харькове отборочный матч Евро-2020, который начнется в 21-45. Как выяснили журналисты «Фразы», если команда Андрея Шевченко победит, то на 99,99% гарантирует себе участие в финальном раунде турнира.

Напомним, что сейчас украинцы лидируют у себя в группе.

Ситуация в группе В, где выступает сборная Украины, выглядит следующим образом:

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill считает, что Украина без проблем обыграет Литву. На нашу победу ставят всего как 1,05 к 1, на ничью ставки принимают как 12 к 1, а вероятность победы гостей оценивается и вовсе 41 к 1.

Самым вероятным исходом матча эксперты считают нашу победу со счетом 2-0 или 3-0 (5 к 1).

Календарь оставшихся поединков в нашей группе:

Отметим, что в случае победы над Литвой для того, чтобы досрочно занять первое место в группе, Украине нужно не уступить в понедельник дома Португалии. Но об этом поединке мы поговорим ближе к его началу.

Для выхода в финальный раунд чемпионата Европы достаточно занять и второе место в группе.

Как писала «Фраза», Шевченко согласился возглавить «Милан». Но при двух условиях.