На Волыни правоохранители продолжат расследовать избиение сына священника

В Волынской области суд отменил постановление следователя о прекращении производства по факту избиения несовершеннолетнего сына священника. Как выяснили журналисты «Фразы», расследование уголовного дела возобновлено, суд обязал правоохранителей подробно опросить свидетелей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 7 октября в Луцком районном суде Волынской области было рассмотрено дело по жалобе протоиерея Владимира Мелес о закрытии уголовного производства и прекращении расследования об избиении несовершеннолетнего сына священника в селе Садов, Луцкого района.

31 марта четверо агрессивно настроенных людей на спортплощадке местной школы избили 16-летнего Василия, сына протоиерея Владимира Мелеса. Три человека держали парня, а один планомерно наносил удары руками и ногами в район головы и туловища.

Суд установил, что следователем при закрытии уголовного дела не был соблюден процессуальный порядок, в частности не было проведено одновременных допросов с целью устранения разногласий в показаниях свидетелей.

Ранее «Фраза» сообщала, что суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ.