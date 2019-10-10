Главные новости за 10 октября 2019 года

Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон в столичном Kyiv Food Market. Для участия в нем аккредитовались более трехсот журналистов.

В Украину на несколько дней заглянет бабье лето. В Украине началось потепление. Уже с выходных осадки стихнут на всей территории страны.

С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона. С начала этого года население Украины сократилось на полтора миллиона человек. Об этом на своей странице в Telegram написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Трамп назвал «самую ужасную ошибку» США. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своих предшественников за начатую на Ближнем Востоке войну. Он назвал ее «самой ужасной ошибкой».

Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию. Турция официально подтвердила наземное вторжение в Сирию. Произошло это на севере страны.

Стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе. Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе. В этом году она будет вручена одновременно за 2018 и 2019 годы.