Зеленский о публикации стенограммы разговора с Трампом: Это немножко подрывает любые дипломатические отношения

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Как выяснили журналисты «Фразы», сам он отказался публиковать какие-либо тексты своих разговоров.

«Я не должен оценивать действия другого президента, которые регулируются законодательством другого государства. Но я считаю, что это немножко подрывает любые дипломатические отношения», — заявил глава государства в ходе пресс-марафона, который проходит 10 октября в Киеве.

«Я считаю, что это в целом не правильно, даже если в этих разговорах была та или иная риторика, даже если она была про каких-то людей, какие-то фамилии, про какие-то страны. Это невозможно и не правильно, так как все это повлияет на проблемы с западными партнерами и это будут проблемы внутри общества», — цитирует главу государства «Интерфакс-Украина».

«Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого телеканала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушения красных линий. Но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия и я не должен показывать свои разговоры всем с тем или иным лидером страны», — заключил Зеленский.

Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года.

Напомним, сегодня, 10 октября, в столичном Kyiv Food Market проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, на него аккредитовались более 300 журналистов, из-за его мероприятие может затянуться на 10 часов.

Онлайн-трансляцию можно смотреть здесь.