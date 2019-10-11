Легендарный Оззи Осборн вновь отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Легендарный британский рокер и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн снова столкнулся с проблемами со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», у музыканта обострились старые травмы на фоне перенесенной пневмонии.

Не так давно он упал у себя в доме в Лос-Анджелесе.

Представители 70-летнего Оззи Осборна сообщили, что запланированный тур No More Tours 2 по Европе не состоится. Все концерты переносятся на неопределенное время.

Ранее были отменены выступления в США, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Сам Оззи Осборн прокомментировал неприятности с юмором: «Я не умираю, я выздоравливаю, просто это занимает немного больше времени, чем все думали. Но вам нужно просто набраться побольше терпения. Я переношу даты европейского тура, потому что я не готов. Когда я вернусь с американским туром, я хочу быть готовым на сто процентов, чтобы выйти и снести вам башку».

Как писала «Фраза», Оззи Осборну стало плохо после гриппа – его госпитализировали.