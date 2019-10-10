Суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ

Винницкий суд 10 октября постановил отстранить на два месяца чиновника Игоря Салецкого от исполнения обязанностей главы управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий, обвиняемого в незаконной перерегистрации религиозных общин Винницкой епархии Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», суд продолжил расследование рейдерства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал директор ООО «Компания "Евроконсалтинг"» Сергей Десяк.

«Чиновника Винницкой ОГА — Селецкого Игоря суд отстранил на 2 месяца для расследования церковного рейдерства на территории Винницкой области. Не в силе Бог, а в правде!», — написал Сергей Десяк.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Винницкий суд 4 октября начал рассмотрение иска против руководителя управления Винницкой областной государственной администрации по делам религий Игоря Салецкого. Ему вручили подозрение по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины — самоуправство.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права.