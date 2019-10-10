Звезда «Сватов» решил покинуть сериал по весьма странной причине

Актер Николай Добрынин покидает популярный сериал «Сваты». Как выяснили журналисты «Фразы», российские СМИ пишут о весьма странной причине 56-летнего артиста пойти на такой шаг.

В сериале Николай Добрынин играл Митяя.

По данным журналистов, актеру надоело играть персонажа, над которым все постоянно смеются.

Сам актер считает подобные шутки над его персонажем, в том числе со стороны других героев «Сватов», неуместными. Ему надоело, что его героя выставляют «неудачником и пьяницей».

В 2020 году планируется выход седьмого сезона сериала.

Как писала «Фраза», украинский военный сериал получил престижную кинонаграду.

Ранее американский сериал, связанный с Украиной, взял сразу три награды престижной кинопремии «Эмми».