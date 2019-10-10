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Звезда «Сватов» решил покинуть сериал по весьма странной причине

Звезда «Сватов» решил покинуть сериал по весьма странной причине

Актер Николай Добрынин покидает популярный сериал «Сваты». Как выяснили журналисты «Фразы», российские СМИ пишут о весьма странной причине 56-летнего артиста пойти на такой шаг.

В сериале Николай Добрынин играл Митяя.

По данным журналистов, актеру надоело играть персонажа, над которым все постоянно смеются.

Сам актер считает подобные шутки над его персонажем, в том числе со стороны других героев «Сватов», неуместными. Ему надоело, что его героя выставляют «неудачником и пьяницей».

В 2020 году планируется выход седьмого сезона сериала.

Как писала «Фраза», украинский военный сериал получил престижную кинонаграду.

Ранее американский сериал, связанный с Украиной, взял сразу три награды престижной кинопремии «Эмми».

Тэги: мир, сериал, культура, Сваты

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