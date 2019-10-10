Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе

Стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году она будет вручена одновременно за 2018 и 2019 годы.

Как сообщается на официальном сайте премии, Нобелевским лауреатом по литературе за 2018 год стала польская писательница Ольге Токарчук — за «сюжетное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни».

Отметим, что Ольга Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув. Ее бабушка была родом из Тернополя

В свою очередь, Нобелевская премия по литературе за 2019 год присуждена австрийскому писателю Петеру Хандке за «важную работу, которая с лингвистической изобретательностью раскрыла пределы и своеобразность человеческого опыта».

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года в Швеции разгорелся сексуальный скандал, когда сразу 18 девушек обвинили в домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно. Его женой оказалась шведская писательница Катарина Фростенсон, являющаяся членом Шведской академии с 1992 года. Утверждалось также, что некоторые случаи противоправных деяний совершались, в том числе, в помещениях заведения.

Сам Арно все отрицал, однако в итоге Фростенсон и еще 18 членов Академии были вынуждены покинуть ее ряды.

Тем не менее, ситуацию это не спасло, так как наряду с этим начал разгораться еще один скандал: стало известно, что некоторые члены Академии в течение нескольких лет нарушали правило неразглашения будущих лауреатов. В итоге своего поста лишилась также и секретарь Шведской академии Сара Даниус, которая, как утверждает The New York Times, пыталась начать внутреннее расследование истории с домогательства Арно.

В итоге в начале мая 2018 года Шведская академия и Фонд Нобеля договорились отложить вручение Нобелевской премии по литературе. В последний раз такое случалось в 1943 году, в разгар Второй мировой войны.

1 октября того же года суд Стокгольма приговорил Арно к двум годам тюрьмы.

Тэги: мир, Польша, Австрия, литература, Нобелевская премия, культура, Швеция

Комментарии

Статьи

09.10.19 17:22

У Зеленского продолжают «выдавливать» русский язык

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Война или бизнес? Кого ударит российский ток
10.10.19 11:07

Война или бизнес? Кого ударит российский ток

Автор: «Главком»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами

Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами
10.10.19 18:13
189
Последние новости
10.10.19 19:00

Главные новости за 10 октября 2019 года
10.10.19 18:13

Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами
10.10.19 16:57

Митрополит Антоний дал духовный совет, что может вывести из тупика
10.10.19 16:32

Звезда «Сватов» решил покинуть сериал по весьма странной причине
10.10.19 16:27

На Волыни правоохранители продолжат расследовать избиение сына священника
10.10.19 16:01

Зеленский о публикации стенограммы разговора с Трампом: Это немножко подрывает любые дипломатические отношения
10.10.19 15:57

Суд отстранил от должности винницкого чиновника, который незаконно перерегистрировал общины УПЦ в ПЦУ
Фото и Видео
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.