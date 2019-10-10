Стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году она будет вручена одновременно за 2018 и 2019 годы.

Как сообщается на официальном сайте премии, Нобелевским лауреатом по литературе за 2018 год стала польская писательница Ольге Токарчук — за «сюжетное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни».

Отметим, что Ольга Токарчук родилась в 1962 году в польском городе Сулехув. Ее бабушка была родом из Тернополя

В свою очередь, Нобелевская премия по литературе за 2019 год присуждена австрийскому писателю Петеру Хандке за «важную работу, которая с лингвистической изобретательностью раскрыла пределы и своеобразность человеческого опыта».

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года в Швеции разгорелся сексуальный скандал, когда сразу 18 девушек обвинили в домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно. Его женой оказалась шведская писательница Катарина Фростенсон, являющаяся членом Шведской академии с 1992 года. Утверждалось также, что некоторые случаи противоправных деяний совершались, в том числе, в помещениях заведения.

Сам Арно все отрицал, однако в итоге Фростенсон и еще 18 членов Академии были вынуждены покинуть ее ряды.

Тем не менее, ситуацию это не спасло, так как наряду с этим начал разгораться еще один скандал: стало известно, что некоторые члены Академии в течение нескольких лет нарушали правило неразглашения будущих лауреатов. В итоге своего поста лишилась также и секретарь Шведской академии Сара Даниус, которая, как утверждает The New York Times, пыталась начать внутреннее расследование истории с домогательства Арно.

В итоге в начале мая 2018 года Шведская академия и Фонд Нобеля договорились отложить вручение Нобелевской премии по литературе. В последний раз такое случалось в 1943 году, в разгар Второй мировой войны.

1 октября того же года суд Стокгольма приговорил Арно к двум годам тюрьмы.