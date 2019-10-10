«Шантажа не будет»: Зеленский честно рассказал, почему уволился Данилюк

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины хотел стать новым премьер-министром Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, который проходит 10 октября в Киеве.

Как сообщает «Украинская правда», глава государства признался, что относился к Данилюку лучше, чем кто-либо из его окружения. «Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему сказал честно: „Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру“», — заявил Зеленский, добавив, что на решение Данилюка повлияли «сложные отношения с Богданом».

При этом Зеленский дал понять, что Данилюк пытался повлиять на него, написав заявление об отставке: «Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявления, но я ему сказал честно, что внутри команды есть недоразумение, твое видение, но меня достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что хочу, чтобы мы работали вместе».

«Я их всех предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать на меня заявление — шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей», — заключил президент.

Как сообщала «Фраза», 27 сентября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Напомним, сегодня, 10 октября, в столичном Kyiv Food Market проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, на него аккредитовались более 300 журналистов, из-за его мероприятие может затянуться на 10 часов.

Онлайн-трансляцию можно смотреть здесь.