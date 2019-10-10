С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек, – Кабмин

С начала этого года население Украины сократилось на 1,5 млн человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Telegram написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В частности, по его словам, сейчас из Украины уезжает больше людей, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Однако точных данных на этот счет до сих пор не было.

По результатам проведенной работы с пограничной службой и Минюстом, Дубилет опубликовал соответствующий график. «Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно)», — объяснил чиновник.

Как сообщала «Фраза», по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 сентября 2018 года население Украины уменьшилось на 152,4 тыс. человек.

Напомним, в сентябре 2019 года директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что пробная перепись населения пройдет до конца года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

По данным Дмитрия Дубилета, перепись населения обойдется бюджету в 5 млрд грн.