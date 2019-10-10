Зеленский намекнул, что готов уйти, если «общество не захочет»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника в провокации Майдана. Как выяснили журналисты «Фразы», он подчеркнул, что не боится народных выступлений.

Как сообщает «Новое время», по его словам, бывший президент Петр Порошенко активно выступает против разведения сил на Донбассе и теперь «ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан». «Он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями», — заявил Зеленский в ходе пресс-марафона, который проходит сегодня в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не боится массовых протестов. «Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом... Смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь», — заключил глава государств, добавив, что после этого выбирать нового президента украинцам придется из «меню» продажных политиков.

Как сообщала «Фраза», 6 октября 2019 года в центре Киева состоялось Вече против имплементации украинской властью т. н. «формулы Штайнмайера», определяющей план действий по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. На акцию протеста пришли несколько тысяч человек. Аналогичные мероприятия также прошли в других городах страны.

Очередные сборы противников действий Зеленского намечены также на 14 октября.

Напомним, сегодня, 10 октября, в столичном Kyiv Food Market проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, на него аккредитовались более 300 журналистов, из-за его мероприятие может затянуться на 10 часов.

Онлайн-трансляцию можно смотреть здесь.