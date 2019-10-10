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Ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы»

Ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы»

Японские ученые выяснили, что мощные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью, происходят чаще, чем считалось. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи проанализировали исторические данные о полярном сиянии, начиная с «События Каррингтона» в Восточном полушарии.

Как сообщает Lenta.ru, ученые из Осакского университета изучили записи в журналах обсерваторий и дневниках, а также сообщения в средствах массовой информации. Кроме того, им удалось получить неопубликованные журналы наблюдений, в которых приводились зарисовки групп солнечных пятен. Такие группы обычно связаны с корональными выбросами массы и геомагнитными бурями.

Они сравнили данные о полярном сиянии в Восточном полушарии с записями в дневниках наблюдений, которые велись в Западном полушарии и выяснили, что множество корональных выбросов массы происходили до и после «События Каррингтона», то есть с 27 августа по начало октября.

Кроме того, исследователи обнаружили сходство между геомагнитной бурей в 1859 году и другими подобными событиями: солнечным штормом в 1872 (породил сильные полярные сияния), 1921 (повредил телеграфную сеть в США), 1972 (привела в действие морские мины) и 1989 годах (повредил канадскую электросеть).

Выброс в 2012 году мог также повторить «Событие Каррингтона», однако поток плазмы прошел мимо Земли.

По словам ученых, солнечные суперштормы являются нередким явлением и, следовательно, представляют более серьезную угрозу для современной цивилизации, чем считалось ранее.

«Событие Каррингтона» — мощнейшая в истории наблюдений геомагнитная буря, получившая также название «Солнечного супершторма». Произошла 1-2 сентября 1859 года и сопровождалась отказом телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, а также северными сияними, которые можно было видеть даже в районе Карибского моря.

Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Есть сведения, что магнитные бури негативно влияют на самочувствие некоторых групп людей.

Как сообщала «Фраза», серия солнечных вспышек началась 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М.

6 сентября 2017 года в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет.

7 сентября была зафиксирована еще одна вспышка, которая была отнесена к классу X. И потом еще одна.

13 сентября стало известно, что сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю, силовые потоки бушевали два дня. Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.

28 сентября на Земле произошла еще одна сильная магнитная буря.

Тэги: Япония, ученые, Солнце, космос, наука, магнитная буря

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