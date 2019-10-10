Генпрокуратуру и СБУ просят возбудить уголовное дело против чиновников миграционной службы и ГК «Украина», - СМИ

Против действующих и бывших руководителей Государственной миграционной службы Украины и государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» адвокаты просят возбудить уголовное дело. Как сообщает NewsOne со ссылкой на ForUm, «в ГПУ обратились с просьбой возбудить дела по статьям «Нанесение убытков государству в особо крупных размерах», «отмывание средств, полученных преступным путем» и «создание организованной преступной группы», а в СБУ — за «разглашение государственной тайны». Содержание двух заявлений с указанием фактов и документов насчитывает почти 100 страниц.

В частности, юристы ссылаются на многочисленные журналистские расследования, в которых утверждается, что в период 2013-2019 годов было выведено за границу ориентировочно 3 млрд грн, чем нанесен государству ущерб.

В поданных заявлениях фигурируют фамилии действующего руководителя полиграфкомбината «Украина» Юрия Онищенко, экс-директора комбината Максима Степанова и действующего председателя ГМС Украины Максима Соколюка.

Как утверждают юристы, эти лица «выполняли поручения первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и министра внутренних дел Виталия Захарченко по уничтожению отечественной индустрии по изготовлению идентификационных документов ..., с целью создания условий для похищения с этой индустрии государственных средств, разработали схемы вывода денег через компании-посредники».

«Считаем необходимым обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении ряда преступлений, связанных с масштабным выводом государственных средств за пределы страны, в том числе с применением незаконных схем и механизмов, в соответстии ст. 7 Закона Украины „Об основах национальной безопасности Украины“, могут представлять угрозу национальным интересам и национальной безопасности государства», — сообщают адвокаты.

«В 2014 году руководители Полиграфкомбинат „Украина“ в лице директора Максима Степанова и его заместителя Максима Соколюка разработали схему преступного вывода государственных средств через ООО „Универсальные информационные технологии“ (ООО „Унита“) путем уплаты роялти за использования в бесконтактном электронном носителе компьютерной программы (Операционной системы) „Национальная операционная система“ („NOS“). Эта компьютерная программа, правообладателем которой является ООО „Унита“ (свидетельство о регистрации авторского права на произведение № 55437 от 26.06.2014), используется при персонализации документов для внесения информации о личности на бесконтактный электронный носитель», — говорится в заявлении.

Такими действиями должностные лица поставили страну в зависимость от коммерческой структуры — ООО «Унита» и положили большое денежное бремя в виде выплаты роялти указанной коммерческой структуре на граждан Украины. Кроме этого «для незаконного получения и последующего отмывания государственных средств в особо крупных размерах, были организованы поставки защитных элементов, производства компании SURYS (Франция) через эстонскую компанию-посредника FEATURE OU, которую связывают с семьей Максима Степанова. Как утверждается в заявлении в СБУ, указанные элементы являются государственной тайной.

Юристы просят СБУ и ГПУ «сообщить, принимались правоохранительными органами Украины меры по регистрации, фиксации и прекращения незаконной деятельности группы вышеуказанных лиц ». Если такие меры не принимались, то просят «срочно зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований соответствующие уголовные производства по указанным фактам».