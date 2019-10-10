Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей

В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей

В Жмеринке в Доме науки и техники, 14 октября, состоится третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, собранные на фестивале средства будут направлены детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.

Начало фестиваля в 16.00, сообщает пресс-служба Винницкой епархии.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в 2018 году во время концерта и благотворительной ярмарки, который проводился в рамках фестиваля и был организован силами прихожан Жмеринки и района, удалось собрать более 43 тысяч гривен. Эти средства были переданы детям, которые нуждаются в срочной помощи в лечении.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве открывается кинофестиваль «Покров», на котором покажут 68 фильмов из 11 стран.

Тэги: общество, православие, фестиваль, дети, Винницкая область, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.10.19 17:22

У Зеленского продолжают «выдавливать» русский язык

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Война или бизнес? Кого ударит российский ток
10.10.19 11:07

Война или бизнес? Кого ударит российский ток

Автор: «Главком»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский намекнул, что готов уйти, если «общество не захочет»

Зеленский намекнул, что готов уйти, если «общество не захочет»
10.10.19 13:21
321
Последние новости
10.10.19 15:11

Стали известны лауреаты первой за 76 лет двойной Нобелевской премии по литературе
10.10.19 14:39

Трамп назвал «самую ужасную ошибку» США
10.10.19 14:26

«Шантажа не будет»: Зеленский честно рассказал, почему уволился Данилюк
10.10.19 13:48

С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек, – Кабмин
10.10.19 13:21

Зеленский намекнул, что готов уйти, если «общество не захочет»
10.10.19 13:11

В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
10.10.19 12:57

Ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы»
Фото и Видео
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.