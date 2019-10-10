Повинны в феминизме и массовой иммиграции: Немецкий террорист объяснил, зачем напал на синагогу

Террорист, убивший двоих человек возле синагоги в немецком городе Галле, действовал в соответствии с манифестом, в котором объяснил причины теракта. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, полиция полагает, что преступник придерживался неонацистских взглядов.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, большую часть манифеста составило описание самодельного автомата, дробовика и гранат, изготовленных 27-летним Штефаном Балье, план проникновения в синагогу и рассуждения о его недостатках.

После этого он объясняет, что сначала хотел напасть на мечеть или на культурный центр антифашистов, так как они хуже охраняются, но решил атаковать синагогу, так как считает евреев членами «сионистского оккупационного правительства».

Кроме того, перед началом атаки он заявил, что не верит в Холокост, а также назвал евреев причиной феминизма и массовой иммиграции.

По данным издания, террорист не смог попасть в помещение синагоги, где в этот момент находились десятки людей, потому что охрана заперла дверь изнутри. Когда ему не удалось проникнуть внутрь с помощью взрывчатки, Балье застрелил проходившую мимо женщину и бросил гранату через забор в сторону еврейского кладбища.

Затем он поехал в турецкую кебабную и убил там продавца.

Вскоре после этого преступник вступил в перестрелку с полицией, сумел оторваться от полицейских и угнал такси, ранив при этом водителя. Но уйти ему не удалось — его задержали на шоссе спустя короткое время после перестрелки.

Как сообщала «Фраза», 9 октября 2019 года СМИ сообщили о том, что злоумышленники, вооруженные ружьями, автоматическим оружием и пистолетами совершили нападение на синагогу в Галле, после чего открыли стрельбу в турецкой закусочной. Позднее стало известно, что один из преступников попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции ‒ его автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91 примерно в 40 км от места преступления.