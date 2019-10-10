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В РПЦ призвали Элладскую Церковь взять паузу в решении «украинского вопроса»

В РПЦ призвали Элладскую Церковь взять паузу в решении «украинского вопроса»

Важно не спешить с односторонними решениями относительно «украинского церковного вопроса», которые могут лишь усугубить возникшее разделение, а обсудить его на всеправославном уровне, и взять на время паузу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом сообщают «РИА Новости».

Митрополит призвал представителей Элладской Православной Церкви дождаться «того благословенного дня, когда все Поместные Церкви, движимые Святым Духом, смогут собраться вместе и на всеправославном уровне решить будущее украинского православия».

Владыка Иларион призвал Элладскую Церковь на время взять паузу в решении «украинского вопроса».

«Если мы не можем сейчас решить вопрос без ущерба для церковного единства, давайте возьмем паузу. Дадим Святому Духу возможность помочь нам разобраться в том, в чем без Его помощи нам разобраться трудно.

На каждой Божественной литургии мы воссылаем молитвы о единстве Православной Церкви. Верим, что это единство сохранится, а нужные решения будут со временем подсказаны всецерковному собору самим Святым Духом, который никогда не оставит нашу Церковь, ибо она Единая, Святая, Соборная и Апостольская, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16. 18)», — сказал митрополит.

Он напомнил, что в истории были случаи, когда разделения в Церкви удавалось преодолеть.

«Достаточно вспомнить церковный Собор в Софии, созванный для преодоления разделения в Болгарской Церкви. Он прошел под председательством Патриарха Варфломея, с участием глав и представителей других Поместных Церквей, и результатом его стало возвращение раскольников в лоно Церкви. В случае же с Украиной был избран другой сценарий, а потому и результат оказался прямо противоположным», — подчеркнул митрополит.

Владыка Иларион отметил, что в Элладской Церкви знают, что большинство верующих Украины остались верными Украинской Православной Церкви.

«В Элладской Церкви немало иерархов, хорошо осведомленных о реальном положении дел в Украине. Им известно, что абсолютное большинство православной паствы остается сплоченным вокруг Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это 12 тысяч приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих. [...] Живительные токи благодатной воды они никогда не променяют на гнилую воду», — рассказал владыка Иларион.

Он напомнил, что Русская Православная Церковь открыта к диалогу с Поместными Церквями.

«Мы открыты к диалогу и надеемся на диалог. Мы неоднократно призывали к такому диалогу Константинопольского Патриарха. И сейчас мы призываем к тому, чтобы вопросы подобной важности решались на всеправославном уровне, а не путем односторонних решений отдельных Поместных Церквей», — подытожил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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