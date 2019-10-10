Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину

В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину

Константинопольского Патриарха Варфоломея дезинформировали представители прошлой украинской государственной власти и его собственные эксперты по украинским делам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Полный текст интервью опубликован на сайте ИА «РИА Новости».

«Элладская Церковь является автокефальной, и я надеюсь, что она примет ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне. В Элладской Церкви знают, что украинская [...] структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний. [...] Выдать томос об автокефалии этой группе было ошибкой со стороны Константинополя.

Но Патриарха Варфоломея дезинформировали тогдашние украинские власти и его собственные эксперты по украинским делам. Ему внушали, что Порошенко останется у власти и доведет дело ликвидации Украинской Православной Церкви до конца, а Порошенко позорно провалился на выборах и ушел с политической арены. Патриарху внушали, что вслед за дарованием томоса к новой структуре присоединятся чуть ли не все канонические епископы, но присоединилось только двое из девяноста. Патриарху внушали, что Москва удерживает в своих объятьях Киев, но оказалось, что и это не так: сами украинские православные в подавляющем своем большинстве не желают разрыва с Русской Церковью», — подчеркнул митрополит.

Владыка Иларион отметил, что томос не объединил даже представителей ПЦУ.

«Патриарху внушали, что томос объединит всех украинских православных. Но он не смог объединить (представителей ПЦУ, — ред.). Не случайно спустя лишь несколько месяцев после объединительного Собора, на котором две [...] структуры слили в одну, внутри [...] вновь возникло разделение. И теперь уже сам основатель, восстановленный в сане Константинопольским патриархом, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании Киевского патриархата», — рассказал он.

Митрополит сказал, что РПЦ «ощущает мощную поддержку Поместных Православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией (ПЦУ, — ред), другие молчаливо не соглашаются с ней».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников — незаконными.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, Варфоломей

Комментарии

Статьи

09.10.19 17:22

У Зеленского продолжают «выдавливать» русский язык

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ
09.10.19 16:44

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция

Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
10.10.19 10:04
257
Последние новости
10.10.19 10:49

Повинны в феминизме и массовой иммиграции: Немецкий террорист объяснил, зачем напал на синагогу
10.10.19 10:25

В РПЦ призвали Элладскую Церковь взять паузу в решении «украинского вопроса»
10.10.19 10:15

В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину
10.10.19 10:04

Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
10.10.19 10:03

В США рассказали, что будет с ценами на нефть в ближайшем будущем
10.10.19 09:41

Миллиарды на фейковых фондах: в СМИ показали схему заработка юриста Павла Куфтырева
10.10.19 09:26

«Просто страшно смотреть»: очевидцы рассказали о состоянии Заворотнюк
Фото и Видео
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Зеленский замахнулся на 10-часовой пресс-марафон. Онлайн-трансляция
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
Стали известны подробности турецкого вторжения в Сирию
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В США маленького мальчика судят за… три поджога и пять убийств
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
В глубинах Северного Ледовитого океана ученые сняли на видео кое-что очень необычное
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
Появилось видео стрельбы по прихожанам синагоги в Германии
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.