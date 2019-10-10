В РПЦ рассказали, кто обманул Варфоломея, обещая ему Украину

Константинопольского Патриарха Варфоломея дезинформировали представители прошлой украинской государственной власти и его собственные эксперты по украинским делам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Полный текст интервью опубликован на сайте ИА «РИА Новости».

«Элладская Церковь является автокефальной, и я надеюсь, что она примет ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне. В Элладской Церкви знают, что украинская [...] структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний. [...] Выдать томос об автокефалии этой группе было ошибкой со стороны Константинополя.

Но Патриарха Варфоломея дезинформировали тогдашние украинские власти и его собственные эксперты по украинским делам. Ему внушали, что Порошенко останется у власти и доведет дело ликвидации Украинской Православной Церкви до конца, а Порошенко позорно провалился на выборах и ушел с политической арены. Патриарху внушали, что вслед за дарованием томоса к новой структуре присоединятся чуть ли не все канонические епископы, но присоединилось только двое из девяноста. Патриарху внушали, что Москва удерживает в своих объятьях Киев, но оказалось, что и это не так: сами украинские православные в подавляющем своем большинстве не желают разрыва с Русской Церковью», — подчеркнул митрополит.

Владыка Иларион отметил, что томос не объединил даже представителей ПЦУ.

«Патриарху внушали, что томос объединит всех украинских православных. Но он не смог объединить (представителей ПЦУ, — ред.). Не случайно спустя лишь несколько месяцев после объединительного Собора, на котором две [...] структуры слили в одну, внутри [...] вновь возникло разделение. И теперь уже сам основатель, восстановленный в сане Константинопольским патриархом, объявил о выходе из ПЦУ и воссоздании Киевского патриархата», — рассказал он.

Митрополит сказал, что РПЦ «ощущает мощную поддержку Поместных Православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией (ПЦУ, — ред), другие молчаливо не соглашаются с ней».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников — незаконными.