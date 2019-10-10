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«Просто страшно смотреть»: очевидцы рассказали о состоянии Заворотнюк

«Просто страшно смотреть»: очевидцы рассказали о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по неподтвержденной информации, диагностирован рак мозга четвертой стадии, шокировала очевидцев своим внешним видом. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на звезду стало «страшно смотреть».

Как сообщает «Новое время», по словам очевидцев выписки 48-летней актрисы, которая 8 октября покинула московскую клинику, в которой проходила лечение, она сильно набрала в весе. «Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. Просто страшно смотреть на нее», — рассказали свидетели выписки.

Кроме того, по данным издания, сразу после выписки актрису увезли в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Сообщается, что из-за заболевания у нее развился парез правой части тела, парализована правая рука.

Между тем, как сообщают «ФАКТЫ», близкий к Заворотнюк актер Сергей Жигунов заявил в комментарии СМИ, что выписка актрисы и его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра» вовсе не означает, что у нее все хорошо. По его словам, несмотря на то, что врачи и родные звезды всеми возможными способами пытались сохранить врачебную тайну, «нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки». «Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться», — считает Жигунов.

Также, по словам актера, никто и никуда не отправлял «умирать» его партнершу по сериалу «Моя прекрасная няня». Он выразил убеждение, что она сама приняла решение перебраться в другую клинику.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна по роли Виктории Прутковской из популярного ситкома «Моя прекрасная няня», а также ролям в фильмах «Код апокалипсиса» и «Служебный роман. Наше время» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

Тэги: болезнь, больница, СМИ, здоровье, рак, культура, Анастасия Заворотнюк

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