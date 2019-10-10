Трамп назвал «самую ужасную ошибку» США

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своих предшественников за начатую на Ближнем Востоке войну. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал ее «самой ужасной ошибкой».

Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп признался: «Самая ужасная ошибка, которую допустили США, это приход на Ближний Восток».

Он признался, что американцы в регионе «действуют в роли полицейских».

Также Дональд Трамп добавил: «Мы делаем ту работу, которую должны делать другие. Мы делаем работу, которую должны делать Европа, Россия, Иран, Ирак, Турция, Сирия. Они должны это делать. Мы не должны этого делать».

Как писала «Фраза», знаменитый американский комик посвятил карикатуру встрече Зеленского и Трампа.

Ранее суд обязал Трампа раскрыть свою налоговую декларацию.