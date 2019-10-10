В США рассказали, что будет с ценами на нефть в ближайшем будущем

В США назвали ожидаемые цены на нефть в ближайшем будущем. Как выяснили журналисты «Фразы», свой прогноз дали эксперты Министерства энергетики.

В сообщении чиновников говорится, что до конца нынешнего года один баррель нефти марки Brent будет стоить 59 долларов, но уже следующем летом она подешевеет на два доллара.

Связано это с ростом мировых запасов «черного золота».

Впрочем, уже до конца 2020 года один баррель из-за параллельного роста спроса может подорожать до 62 долларов.

Как писала «Фраза», ранее Мадуро заявил, что «сумасшедший» Трамп хочет забрать у Венесуэлы нефть и алмазы.