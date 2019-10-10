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Одесский преподаватель рассказывает студентам про масонскую Украину

Одесский преподаватель рассказывает студентам про масонскую Украину

Преподаватель Одесского Международного гуманитарного университета Анатолий Кравчик рассказывает студентам о том, что Украина — это проект, который создали польские и российские масоны. Как выяснили журналисты «Фразы», также он заявляет, что современные классические программы истории Украины пишут «полные идиоты и медиаклоуны».

«На семинарах нам задают такие работы как „Украина, которой не было“, и мы не можем не согласиться с преподавателем, так как нам же хуже», — говорят студенты университета. По их словам, на просьбу преподавателя следовать программе, он отвечает, что имеет право преподавать «свою историю», пишет Одесская жизнь.

Справка. Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка. Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

24 сентября 2005 года в Париже Великая Национальная Ложа Франции совместно с Великой Ложей Австрии освятили Великую Ложу Украины. В нее вошли украинские ложи «Три Колонны» (Киев), «Феникс Украины» (Харьков), «Каменщик» (Львов), «Свет» (Львов) и «Золотая Акация» (Одесса). 2 июля 2011 года во время освящения Высшего Совета генеральних инспекторов 33 и последнего градуса Древнего и Принятого Шотландского Устава для Украины был инсталлирован Суверенный Великий Командор. По профессии он — журналист, общественный деятель.

Тэги: масонство, политика, Одесса

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