У Заворотнюк есть всего 48 часов, чтобы избежать мучительной смерти, ‒ врач

В распоряжении популярной актрисы Анастасии Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова.

Как передает портал Teleprogramma.pro, комментируя информацию о том, что Заворотнюк отправили на лечение в другую клинику в связи с начавшейся парализацией, врач отметила, что при раковой парализации каждая минута ‒ на счету, поэтому спасение пациента должно происходить крайне оперативно.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало ‒ максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то ему (пациенту ‒ ред.) можно назначить только паллиативную помощь», ‒ заявила Абузарова.

Как известно, паллиативная помощь ‒ это лишь снятие болевых симптомов, чтобы дать пациенту возможность «уйти» с наименьшими страданиями.

Этот период может продолжаться по-разному, в зависимости от тяжести заболевания. У страдающих от онкологии он может длиться месяц, а может и год.

Как писала «Фраза», родственники Заворотнюк сделали заявление по поводу ее «смерти».

Ранее врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.