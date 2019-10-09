В Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ есть жертвы

В среду, 9 октября, в Днепровском районе Запорожья произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц Истомина и Заряной маршрутное такси врезалось в фуру.

Как передает пресс-служба областной полиции, авария случилось приблизительно в 14-20. По предварительным данным, водитель маршрутки Mersedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с гузовиком MAN, которым управлял мужчина 1962 г.р.

Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина-пассажир маршрутного такси, еще несколько человек с различными травмами были госпитализированы.

На месте трагедии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Причины ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода-нарушителя.

Ранее на Одесщине в сокрушительном ДТП погибли сразу девять человек.