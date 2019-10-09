Турция начала военное вторжение в Сирию. Но Иран не дремлет

Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских «боевиков». Как выяснили журналисты «Фразы», передовые группы турецких военных пересекли границу неподалеку от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Как передает Bloomberg, данные турецкие «поползновения» являются частью подготовки к более широкому наступлению, задача которого ‒ заставить курдские вооруженные отряды отойти от сирийско-турецкой границы.

В свою очередь, союзник режима Асада ‒ Иран ‒ внезапно начал незапланированные военные учения возле границ с Турцией.

Как сообщает агентство ISNA, учения проходят в районах вблизи озера Урмия (провинция Западный Азербайджан). В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования, мобильные и наступательные бригады, а также вертолеты из воздушно-десантного подразделения сухопутных войск иранской армии.

«Военные учения направлены на оценку боеготовности подразделений армии, их подвижности и ловкости на поле боя», ‒ сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», крупнейшие авиакомпании мира прекратили полеты над Сирией.

Ранее США обвинили в содействии поставкам химического оружия в Сирию.