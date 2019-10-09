Главные новости за 9 октября 2019 года

После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое. В результате конфликта между правоохранителями и активистами в городе Кременная Луганской области задержаны два человека. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. В частности, как сообщается, к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в город Золотое. Их остановили сотрудники полка «Миротворец» для предусмотренной законодательством проверки документов.

У Зеленского назвали «фейком» информацию о его встрече с человеком, близким к организованной преступности. В Офисе президента Украины опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом (Семеном) Кислиным во время недавнего визита в США. В ведомстве эти сведения охарактеризовали как «фейк».

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка. Украина опустилась в рейтинге мировой конкурентоспособности. Его опубликовал Всемирный экономический форум. За год Украина потеряла два места, упав с 83-й на 85-ю позицию, набирая 57 баллов из 100. Стоит отметить, что показатель в баллах за год нашей страны не изменился, однако «поднажали» другие страны.

В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков. Родители учеников одесской школы № 66 вынуждены были обратиться в городской совет из-за ситуации, сложившейся с питанием детей. Они утверждают, что в школьном супе плавают черви. В подтверждение к соответствующей жалобе, которая появилась в едином центре обращения граждан Одессы 7 октября, прилагаются соответствующие фотографии. «Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю», — заявили родители, напомнив, о массовом отравлении, случившемся в школе № 11.

В Ровно во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летним стажем. Сегодня в одном из помещений отделения Национальной полиции в Ровно найден мертвым сотрудник этого отделения. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области. В частности, как сообщается, поздно ночью 9 октября во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук из недействующей комнаты для задержанных. Прибежав на место происшествия они обнаружили 34-летнего инспектора дежурной части без признаков жизни.

В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко. В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины и нынешнему главе партии «Европейская солидарность», народному депутату от одноименной фракции Петру Порошенко. Скульптура находится на одной из баз отдыха на Днепре. Раньше это был памятник Ленину, однако после декоммунизации его «обезглавили».

В дебютном бое у Усика в очередной раз поменялся соперник. Новым соперником украинского боксера Александра Усика в дебютном поединке в тяжелом весе стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. Об этом написал промоутер Усика Эдди Хирн. По его словам, поединок, как и было запланировано, в Чикаго 12 октября. Перед этим также состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между россиянином Дмитрием Биволом (16-0-0, 11 KO) и доминиканцем Ленином Кастильо (20-2-1, 15 KO).

Синоптики пообещали киевлянам «второе бабье лето». В ближайшие выходные, 12-13 октября, в Киев и область неожиданно вернется тепло. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Если синоптики не ошибаются, впору говорить о том, что в столицу возвращается бабье лето. Осадков не предвещается. Обещают теплую и сухую погоду.

Парламент Нидерландов решил поискать вину Украины в крушении малазийского «Боинга». Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение о начале расследования причастности Украины к гибели малазийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам. «Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», — заявил он, приложив фото соответствующего документа.

В российской разведке нашли секретное подразделение, о котором не знают даже в ГРУ. В российской разведке существует тайное спецподразделение, которое занимается дестабилизацией ситуации в Европе. По данным СМИ, соответствующей информацией обладают разведслужбы по меньшей четырех западных стран. В числе спецопераций подразделения под условным названием «часть 29155» кампания по дестабилизации Молдовы, отравление торговца оружием из Болгарии Емельяна Гебрева, попытка переворота в Черногории, а также покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании при помощи нервно-паралитического вещества.

Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей. Продолжается объявление лауреатов Нобелевской премии 2019 года. В среду, 9 октября, были названы победители в области химии. Как сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, триумфаторами этого года стали американские ученые Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и японец Акира Йошино. Свою награду они получили за разработку литийионных батарей.

Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions. В Британии сорван самый крупный джек-пот в истории лотереи EuroMillions. Местный житель, имя которого не разглашается, выиграл 170 миллионов фунтов. Для этого ему пришлось угадать не только пять шариков с номерами, но также две «бонусные звезды». Вечером вторника, 8 октября, все звезды сошлись, и мужчина сорвал гигантский выигрыш.

Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание. Жители мексиканского города Лас Маргаритас привязали мэра к грузовику и протащили по дорогам. Ппо данным СМИ, причиной этого стало невыполненное предвыборное обещание по ремонту дорог. Группа мужчин с палками ворвалась в здание городской администрации и силой вывела Хорхе Эрнандеса на улицу. В дальнейшей камеры наблюдения зафиксировали, как грузовик, сзади которого привязан за руки мужчина, едет по улице.