Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить

Митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить

У святого апостола Иоанна Богослова есть пять фраз, которые способны исцелить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в день преставления святого апостола Иоанна Богослова рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», митрополит рассказал о смысле главных слов любимого ученика Христа.

Митрополит Антоний процитировал слова из Евангелие: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:16–18).

«Эти 5 фраз могут исцелить всякого, принявшего их. „И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее“. Нет ничего сильней Божественной любви. Божественная любовь — исцеляющая сила, преображающая, оживляющая и спасающая. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Она альфа и омега нашей жизни, мы появились благодаря ей и уйдем в вечность, слившись с ее нескончаемым потоком.

Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце. Чем больше наша любовь, тем теснее мы будем переплетены с Божественным потоком», — рассказал владыка.

Управделами УПЦ объяснил значение евангельских слов «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

«Эти слова значат, что не человек уже хозяин самому себе, а Бог пребывает в нем. Бог заполняет Свой сосуд Собой, наполняет его Святым Духом — и человек становится с Богом одним целым, неразделимым ни смертью, ни временем.

И тут происходит чудесное: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, не радуется неправде, а радуется правде и чистоте, милосердствует и сострадает. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», — объяснил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, что означают слова евангелиста «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он».

«Пребывая постоянно перед Богом, соизмеряя с Ним все свои помыслы, мы постепенно учимся поступать по любви, действовать согласно Его воле. И это огромная свобода, дающая счастье и подводящая к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное — мы честны перед Богом, мы соделатели вместе с Ним добра и красоты, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы. Реакция других нам не важна», — отметил митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул, что согласно словам апостола Иоанна Богослова, «в любви нет страха».

«Бог, Который есть любовь, является страшным для тех, кто сторонится Его.

Стремящемуся к Богу не страшны никакие напасти и болезни. Он исцеляется своей верой: все раны, душевные и физические, врачуются как елеем Его теплом и заботой, а они неисчерпаемы. Мы просто не пользуемся Божией любовью, игнорируем ее, надеемся только на себя, не позволяем Ему действовать в нашей жизни, не доставляем Ему радости общения с нашей душой, убираем Его всесильную, утешающую руку. Жизнь без Бога и есть мучение», — сказал митрополит.

Также в Евангелие есть слова «Боящийся несовершен в любви», о значении которых рассказал владыка Антоний.

«Кто имеет совершенную любовь, тот не падает. Любое падение в Боге — это духовный подъем. Падают лишь маловерные, не достигнувшие Его любви. Любовь не знает страха и меры», — подытожил владыка Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов — залог демократических реформ.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.10.19 17:22

У Зеленского продолжают выдавливать русский язык

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ
09.10.19 16:44

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 октября 2019 года

Главные новости за 9 октября 2019 года
09.10.19 19:01
62
Последние новости
09.10.19 19:01

Главные новости за 9 октября 2019 года
09.10.19 18:55

На Киевщине с размахом отпразднуют праздник Покрова
09.10.19 17:47

После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
09.10.19 17:12

Митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить
09.10.19 16:37

В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
09.10.19 16:19

Митрополит Элладской Церкви в письме членам Синода объяснил, почему нельзя принимать поспешные решения по «украинскому вопросу»
09.10.19 16:05

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
Фото и Видео
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.