Митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить

У святого апостола Иоанна Богослова есть пять фраз, которые способны исцелить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в день преставления святого апостола Иоанна Богослова рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», митрополит рассказал о смысле главных слов любимого ученика Христа.

Митрополит Антоний процитировал слова из Евангелие: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:16–18).

«Эти 5 фраз могут исцелить всякого, принявшего их. „И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее“. Нет ничего сильней Божественной любви. Божественная любовь — исцеляющая сила, преображающая, оживляющая и спасающая. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Она альфа и омега нашей жизни, мы появились благодаря ей и уйдем в вечность, слившись с ее нескончаемым потоком.

Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце. Чем больше наша любовь, тем теснее мы будем переплетены с Божественным потоком», — рассказал владыка.

Управделами УПЦ объяснил значение евангельских слов «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

«Эти слова значат, что не человек уже хозяин самому себе, а Бог пребывает в нем. Бог заполняет Свой сосуд Собой, наполняет его Святым Духом — и человек становится с Богом одним целым, неразделимым ни смертью, ни временем.

И тут происходит чудесное: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, не радуется неправде, а радуется правде и чистоте, милосердствует и сострадает. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», — объяснил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, что означают слова евангелиста «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он».

«Пребывая постоянно перед Богом, соизмеряя с Ним все свои помыслы, мы постепенно учимся поступать по любви, действовать согласно Его воле. И это огромная свобода, дающая счастье и подводящая к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное — мы честны перед Богом, мы соделатели вместе с Ним добра и красоты, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы. Реакция других нам не важна», — отметил митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул, что согласно словам апостола Иоанна Богослова, «в любви нет страха».

«Бог, Который есть любовь, является страшным для тех, кто сторонится Его.

Стремящемуся к Богу не страшны никакие напасти и болезни. Он исцеляется своей верой: все раны, душевные и физические, врачуются как елеем Его теплом и заботой, а они неисчерпаемы. Мы просто не пользуемся Божией любовью, игнорируем ее, надеемся только на себя, не позволяем Ему действовать в нашей жизни, не доставляем Ему радости общения с нашей душой, убираем Его всесильную, утешающую руку. Жизнь без Бога и есть мучение», — сказал митрополит.

Также в Евангелие есть слова «Боящийся несовершен в любви», о значении которых рассказал владыка Антоний.

«Кто имеет совершенную любовь, тот не падает. Любое падение в Боге — это духовный подъем. Падают лишь маловерные, не достигнувшие Его любви. Любовь не знает страха и меры», — подытожил владыка Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов — залог демократических реформ.