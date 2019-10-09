Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский назначил журналистам встречу в Киеве, на улице Московской

Зеленский назначил журналистам встречу в Киеве, на улице Московской

Завтра, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский пообещал общаться с журналистам весь день. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.

В частности, как сообщается, пресс-марафон начнется в четверг, 10 октября, в 10 часов утра на территории нового маркета Kyiv Food Market в центре столицы, и будет продолжаться весь день.

В Офисе объяснили, что представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек, которые будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Кроме того, представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном здесь же. Также будет осуществляться прямая трансляция интервью на всех официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на адрес, где находится указанный фудмаркет и будет происходить пресс-марафон — ул. Московская, 8. Кому-то это показалось символичным. Впрочем, далеко не всем.

Отметим, что это должно стать первым крупным пресс-мероприятием с участием президента Зеленского с момента его вступления в должность.

Тэги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины, СМИ, новости Украины, политика, пресс-конференция

Комментарии

Статьи

08.10.19 09:37

Дебют Усика в супертяжах: чего нам ждать?

Автор: Владимир Грабовский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав
09.10.19 12:26

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
09.10.19 16:05
Последние новости
09.10.19 16:19

Митрополит Элладской Церкви в письме членам Синода объяснил, почему нельзя принимать поспешные решения по «украинскому вопросу»
09.10.19 16:05

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
09.10.19 15:52

Греко-католики обсудили возможность «евхаристии примирения» с ПЦУ
09.10.19 15:39

Зеленский назначил журналистам встречу в Киеве, на улице Московской
09.10.19 15:01

Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
09.10.19 14:43

В Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников – незаконными
09.10.19 14:32

В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков
Фото и Видео
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.