Зеленский назначил журналистам встречу в Киеве, на улице Московской

Завтра, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский пообещал общаться с журналистам весь день. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.

В частности, как сообщается, пресс-марафон начнется в четверг, 10 октября, в 10 часов утра на территории нового маркета Kyiv Food Market в центре столицы, и будет продолжаться весь день.

В Офисе объяснили, что представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек, которые будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Кроме того, представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном здесь же. Также будет осуществляться прямая трансляция интервью на всех официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на адрес, где находится указанный фудмаркет и будет происходить пресс-марафон — ул. Московская, 8. Кому-то это показалось символичным. Впрочем, далеко не всем.

Отметим, что это должно стать первым крупным пресс-мероприятием с участием президента Зеленского с момента его вступления в должность.