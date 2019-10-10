Эксперты назвали Грету Тунберг главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Вручение Нобелевских премий 2019 года продолжается. Как выяснили журналисты «Фразы», главной интригой остается вопрос о награде в области мира.

Так, по мнению букмекеров из британской компании William Hill, фаворитом на Нобелевскую премию мира в этом году является 16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг. Ставки на ее победу принимаются как 1,61 к 1.

На втором месте в списке следует эфиопский политик Абий Ахмед Али. Он первый премьер-министр страны, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту. Ставки на его победу принимают как 3,75 к 1.

В тройку фаворитов также попал бразильский эколог Раони Метуктире, известный как Шеф Раони или Ропни. На его победу ставят как 8 к 1.

Интересно, что в списке претендентов оказались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, правда ставят на них всего 34 к 1.

Также 34 к 1 ставят на Эдварда Сноудена, а 41 к 1 – на Джулиана Ассанжа.

Ради «прикола» в список претендентов также включили лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также английского футболиста Рахима Стерлинга и британского премьера Бориса Джонсона. На них ставят как 101 к 1.

Как писала «Фраза», выступление Греты Тунберг в ООН изобразили в стиле трэш-метал.