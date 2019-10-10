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Эксперты назвали Грету Тунберг главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Эксперты назвали Грету Тунберг главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Вручение Нобелевских премий 2019 года продолжается. Как выяснили журналисты «Фразы», главной интригой остается вопрос о награде в области мира.

Так, по мнению букмекеров из британской компании William Hill, фаворитом на Нобелевскую премию мира в этом году является 16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг. Ставки на ее победу принимаются как 1,61 к 1.

На втором месте в списке следует эфиопский политик Абий Ахмед Али. Он первый премьер-министр страны, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту. Ставки на его победу принимают как 3,75 к 1.

В тройку фаворитов также попал бразильский эколог Раони Метуктире, известный как Шеф Раони или Ропни. На его победу ставят как 8 к 1.

Интересно, что в списке претендентов оказались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, правда ставят на них всего 34 к 1.

Также 34 к 1 ставят на Эдварда Сноудена, а 41 к 1 – на Джулиана Ассанжа.

Ради «прикола» в список претендентов также включили лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также английского футболиста Рахима Стерлинга и британского премьера Бориса Джонсона. На них ставят как 101 к 1.

Как писала «Фраза», выступление Греты Тунберг в ООН изобразили в стиле трэш-метал.

Тэги: мир, Нобелевская премия, курьезы, Грета Тунберг

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