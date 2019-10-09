Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков

В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков

Родители учеников одесской школы № 66 вынуждены были обратиться в городской совет из-за ситуации, сложившейся с питанием детей. Как выяснили журналисты «Фразы», они утверждают, что в школьном супе плавают черви.

Как сообщает ТСН, в подтверждение к соответствующей жалобе, которая появилась в едином центре обращения граждан Одессы 7 октября, прилагаются соответствующие фотографии. «Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю», — заявили родители, напомнив, о массовом отравлении, случившемся в школе № 11.

О реакции чиновников пока ничего при этом не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 15-19 сентября 2019 года после посещения школьной столовой к медикам обратились более полусотни учеников одесской школы № 11.

Напомним, Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.

Впрочем, позже выяснилось, что причиной массового отравления стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде.

Тэги: общество, Одесса, здоровье, школа, питание, образование, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.10.19 09:37

Дебют Усика в супертяжах: чего нам ждать?

Автор: Владимир Грабовский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав
09.10.19 12:26

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
09.10.19 16:05
Последние новости
09.10.19 16:19

Митрополит Элладской Церкви в письме членам Синода объяснил, почему нельзя принимать поспешные решения по «украинскому вопросу»
09.10.19 16:05

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
09.10.19 15:52

Греко-католики обсудили возможность «евхаристии примирения» с ПЦУ
09.10.19 15:39

Зеленский назначил журналистам встречу в Киеве, на улице Московской
09.10.19 15:01

Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
09.10.19 14:43

В Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников – незаконными
09.10.19 14:32

В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков
Фото и Видео
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.