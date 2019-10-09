В Одессе школьников кормили супом «с белком» в виде червяков

Родители учеников одесской школы № 66 вынуждены были обратиться в городской совет из-за ситуации, сложившейся с питанием детей. Как выяснили журналисты «Фразы», они утверждают, что в школьном супе плавают черви.

Как сообщает ТСН, в подтверждение к соответствующей жалобе, которая появилась в едином центре обращения граждан Одессы 7 октября, прилагаются соответствующие фотографии. «Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю», — заявили родители, напомнив, о массовом отравлении, случившемся в школе № 11.

О реакции чиновников пока ничего при этом не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 15-19 сентября 2019 года после посещения школьной столовой к медикам обратились более полусотни учеников одесской школы № 11.

Напомним, Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.

Впрочем, позже выяснилось, что причиной массового отравления стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде.