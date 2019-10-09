У Зеленского назвали «фейком» информацию о его встрече с человеком, близким к организованной преступности

В Офисе президента Украины опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом (Семеном) Кислиным во время недавнего визита в США. Как выяснили журналисты «Фразы», в ведомстве эти сведения охарактеризовали как «фейк».

«Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой „Схемы“, является фейком», — цитирует официальный ответ ОПУ «Интерфакс-Украина»,

Никаких дополнительных разъяснений относительно изложенной в этих СМИ информации при этом не дается.

Как сообщала «Фраза», накануне СМИ уличили Зеленского во встрече с человеком, близким к Трампу и российской организованной преступности Сэмом Кислиным, во время визита на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В подтверждение этого была опубликована фотография, на которой лица Кислина не было видно.