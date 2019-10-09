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Украинцы в соцсетях выступают против эвтаназии, называя ее убийством, которое нельзя узаконивать

Украинцы в соцсетях выступают против эвтаназии, называя ее убийством, которое нельзя узаконивать

Украинцы в соцсетях выразили беспокойство по поводу инициативы народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Гео Лероса, который написал на своей странице в Фейсбук, что планирует в течение года внести в Верховную Раду законопроект о разрешении эвтаназии. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальных сетей на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм написали, что эвтаназия является убийством, поэтому ее нельзя узаконивать.

В Фейсбук пользователи называли эвтаназию грехом, а возможную законодательную инициативу — против жизни человека.

«Кто мы такие, чтобы идти вопреки воле Божией? В тяжелые времена болезней моих родных бабушка говорила: „Бог терпел и нам велел“. Пусть Бог просветит и вразумит тех, кому приходят в голову такие мысли», — написала Людмила Лупашко.

«Когда грех оправдывается на законодательном уровне, наказание для государства неизбежно. Это касается и абортов и содомских грехов», — подчеркнула Галина Тищенко-Скубеник.

«Закон о лишении жизни человека. Господь даёт жизнь, Господь ее и забирает. Только Он один, никому больше это не дозволено делать», — подчеркнул Сергей Седов.

Мария Федорова также написала, что забирать жизнь может только Господь: «Бог даёт и забирает жизнь. Бездумно копируют европейские законы, там и Церкви, по сути, отведена малюсенькая роль».

«Тихий ужас! До чего додуматься! Разве больше не о чем подумать в нашей несчастной Украине?», — возмущена Анна Морозова.

«У нас в стране криминал на высшем уровне. Никто даже разбираться не будет, что человека просто убили», — считает Наталья Лещинская.

Анатолий Пастухов обратил внимание на то, что «так и здорового человека можно навеки усыпить и все по закону будет».

Юлия Карпова напомнила Заповедь Божию.

«Не убий!», — написала она.

«Это убийство», — отметил Михаил Билогубцев.

«Категорически нет! Это равносильно убийству», — пишет Ирина Семенюк.

«Два тягчайших греха: убийство и самоубийство в одном флаконе...», — пишет Ксения Гусаковская.

Иван Ковалец считает, что подобные законопроекты нужно обсуждать в обществе, рассматривая разносторонние аспекты.

«Вне зависимости от отношения к проблеме самой по себе, когда депутат просто, „с кондачка“ подает такой закон, без широкого общественного обсуждения, без всестороннего изучения проблемы, включая юридические аспекты, возможности злоупотреблений, даже без изучения общественного мнения на этот счет — это нонсенс, авантюра хуже, чем эксперименты на Чернобыльской АЭС. Даже с точки зрения добросовестного атеиста это недопустимо. Сама эта инициатива говорит о качестве депутатского корпуса, который мы избрали. Они не понимают, что такие вещи не подкидываются в парламент, как кошелек в карман человеку, которого хотят обвинить в воровстве, простите за сравнение. Ну а если говорить об отношении к проблеме по существу, то с точки зрения православных верующих людей по этому поводу все предельно ясно сказано в Социальной концепции нашей Церкви (гл. 12, Проблемы биоэтики): „Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент“», — написал он.

«Сделали бы хорошие паллиативные отделения, с эффективным обезболиванием. Тогда бы и вопрос об эвтаназии не стоял!», — отметила Яна Роземблит.

Также в социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи высказали свое мнение по поводу инициативы разрешения эвтаназии в Украине.

«Господь Сам знает кому когда время, нам не решать». (Пользователь под именем laroliinyk).

«По моему мнению, это убийство, если предлагает врач; и самоубийство, если этого хочет сам пациент», — считает пользователь под именем turetskajulia.

«Господи помилуй, детей уже убиваем на государственном уровне абортами, теперь осталось только больных убивать! Я категорически против». (Пользователь под именем bodnarolya90).

«Мы должны нести свой крест до конца», — пишет kozlova.helena25.

«Это убийство с разрешения родственников». (Пользователь ruslananastasiichuk).

Как сообщал Центр информации УПЦ, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Гео Лерос написал на своей странице в Фейсбук о том, что планирует в течение года внести в Верховную Раду законопроект о разрешении эвтаназии.

«Право неизлечимобольных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания», — написал Гео Лерос.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях заявили, что захваты храмов УПЦ — это позор для государства.

Тэги: общество, социальная сеть, Фейсбук, эвтаназия, новости Украины

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