Киевлянам существенно «взвинтят» цены на тепло

Со следующего года в столице может подорожать отопление. Как выяснили журналисты «Фразы», компания «Киевтеплоэнерго» собирается поднять тарифы уже с будущего января.

В компании уже показали будущую ценовую сетку.

С 2020 года запланирован рост тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6%, (на 285,82 гривны за 1 Гкал), новая цена составит 1 250,01 гривен.

Тариф на тепло в Киеве же может вырасти с 1 654 гривен за 1 Гкал (или же 38,5 гривен за квадратный метр) до 2 150 гривен или 50 гривен за квадратный метр.

Как писала «Фраза», украинцы будут платить абонплату на всю коммуналку: в Кабмине назвали цены.