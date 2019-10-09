В Ровно во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летним стажем

Сегодня в одном из помещений отделения Национальной полиции в Ровно найден мертвым сотрудник этого отделения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В частности, как сообщается, поздно ночью 9 октября во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук из недействующей комнаты для задержанных. Прибежав на место происшествия они обнаружили 34-летнего инспектора дежурной части без признаков жизни.

По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Александр Панасюк, на данный момент следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

Погибший в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного — почти три. Дома у него остались жена и двое малолетних детей.

Как сообщала «Фраза», в конце января 2018 года в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

21 декабря того же года в Винницкой области в городе Гнивань возле горотдела полиции был найден мертвым с огнестрельным ранением сотрудник полиции. В момент смерти мужчина находился на службе.

Напомним, в июне 2019 года в городе Константиновка Донецкой области задержанный по подозрению в нанесении телесных повреждений совершил самоубийство, находясь в городском отделе полиции при помощи табельного оружия одного из сотрудников.

15 июля того же года в Ирпене Киевской области 19-летний парень застрелился, находясь в отделении полиции.