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Парламент Нидерландов решил поискать вину Украины в крушении малазийского «Боинга»

Парламент Нидерландов решил поискать вину Украины в крушении малазийского «Боинга»

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение о начале расследования причастности Украины к гибели малазийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам.

«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», — заявил он, приложив фото соответствующего документа.

Как сообщали СМИ, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок отметил, что такое расследование будет непросто провести, так как необходимо сотрудничество со стороны России, ведь «речь идет также об их воздушном пространстве».

Как сообщала «Фраза», самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

Тэги: Украина, мир, расследование, Нидерланды, Boeing

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