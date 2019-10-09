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В российской разведке нашли секретное подразделение, о котором не знают даже в ГРУ

В российской разведке нашли секретное подразделение, о котором не знают даже в ГРУ

В российской разведке существует тайное спецподразделение, которое занимается дестабилизацией ситуации в Европе. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, соответствующей информацией обладают разведслужбы по меньшей четырех западных стран.

Как сообщает The New York Times, в числе спецопераций подразделения под условным названием «часть 29155» кампания по дестабилизации Молдовы, отравление торговца оружием из Болгарии Емельяна Гебрева, попытка переворота в Черногории, а также покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании при помощи нервно-паралитического вещества.

Хотя во всех этих случаях и раньше четко прослеживались следы российских спецслужб, их долгое время не воспринимали, как взаимосвязанные. Сейчас же западные службы безопасности пришли к выводу, все они, как, возможно, и многие другие, является частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы.

При этом, как подчеркивается, данная группа действует уже не меньше десяти лет, но западные спецслужбы узнали о ее существовании лишь недавно. И эту информацию якобы подтверждают разведчики из четырех стран.

По сообщениям источников, центр спецотдела расположен в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы, сотрудники которого участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Украине.

Собеседники издания утверждают, что операции отдела обладают такой степенью секретности, что зачастую о них не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Западным спецслужбам якобы даже удалось выяснить, что подразделением командует генерал-майор Андрей Аверьянов. В распоряжении издания оказалась его фотография, снятая якобы на свадьбе дочери в 2017 году.

Издание отмечает, что подразделение 29 155 является не единственной группой, уполномоченной на проведение диверсий за рубежом. Доказательством этого может служить тот факт, что в директиве Минобороны России в 2012 году были определены бонусы трем подразделениям за «особые достижения в военной службе». Одним из них было подразделение 29 155. Другое — подразделение 74 455, которое принимало участие во вмешательстве в выборы в США 2016 года. В частности, его хакеры взломали серверы Демократического национального комитета, чтобы обнародовать чувствительные для кампании Хиллари Клинтон документы по внутренней коммуникации.

Третьим было подразделение 99 450, офицеры которого, как считается, участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

Как подчеркивается, несмотря на полученную информацию, западные спецслужбы пока не могут спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя россияне.

Как сообщала «Фраза», 4 марта 2018 года в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли была поставлена под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.

5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

26 сентября 2018 года сайт журналистских расследований Bellingcat опубликовал данные о том, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ».

Тэги: США, Россия, мир, терроризм, разведка, спецслужбы

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