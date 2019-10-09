СМИ уличили Зеленского во встрече с человеком, близким к Трампу и российской организованной преступности

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США, где он принял участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, якобы встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он может быть связан с украинской и российской организованной преступностью.

Как сообщает The Insider, встреча официально прошла 25 сентября этого года в гостинице Паркер в Нью-Йорке. Участие в ней принял сам Зеленский и еще несколько десятков человек, видных представителей еврейской диаспоры США, среди которых якобы был и Кислин.

В качестве подтверждения приводится фотография, на которой можно видеть, как Зеленский выходит из гостиницы. При этом, как подчеркивается, лицо Кислина на фото не попало, можно видеть лишь его красный жилет. Однако сразу два источника подтвердили изданию, что это был именно он.

Помимо этого, в соседнем с гостиницей здании, где находится известный ресторан «Русская чайная», как утверждается, прошла еще одна встреча, которая носила неофициальный характер, и которую якобы непосредственно организовал Кислин. Она проходила в узком кругу и в довольно конспиративной обстановке, поэтому никаких фото или видеосвидетельств нет.

По словам источника издания, «это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США. «Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку», — рассказал источник.

В то же время подчеркивается, что Зеленский на этом мероприятии отсутствовал. Его якобы представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как утверждает издание, американские правоохранители связывают уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина с покойным криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым (по кличке «Япончик») из Солнцевской организованной преступной группировки и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.

Кроме того, Кислин якобы известен как соратник и донор бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. В интервью российскому телеканалу НТВ он заявил, что именно он убедил Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен заинтересован в этом скандале якобы, чтобы вернуть активы своей оффшорной компании, замороженные в связи с подозрениями в связях с компаниями беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Сергея Арбузова.

В результате розыска денег Януковича $23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

При этом Кислин утверждает, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.

При президенте Зеленском он наладил с ним связи через диаспору и в августе даже приезжал в Украину в качестве борца с коррупцией.

Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года в Нью-Йорке на полях саммита ООН произошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Незадолго до этого американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.