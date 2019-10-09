Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ заметили, что у Патриарха Варфоломея складываются напряженные отношения с Предстоятелями Поместных Церквей

В УПЦ заметили, что у Патриарха Варфоломея складываются напряженные отношения с Предстоятелями Поместных Церквей

У Константинопольского Патриарха Варфоломея складываются напряженные отношения с Предстоятелями Поместных Православных Церквей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в программе «Право на веру» на «Першому козацькому».

Он рассказал, что Предстоятель Албанской Церкви Блаженнейший Архиепископ Анастасий получал от иерархов Константинопольского Патриархата оскорбительные письма из-за своей позиции относительно ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, какие Поместные Церкви занимают чёткую каноническую позицию по «украинскому вопросу» и поддерживают УПЦ, епископ Виктор заявил, что речь идет о тех Церквях, которые уже высказались об этой проблеме: «Решение Патриарха Варфоломея не поддержали Сербская Церковь, Церковь Словакии и Чешских земель, Польская Церковь, которая запретила своим клирикам вступать в какое-либо молитвенное или евхаристическое общение с так называемой ПЦУ, Албанская Церковь».

Владыка напомнил, что Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский Анастасий «написал два очень обстоятельных, глубоких и правильных письма» об «украинском вопросе».

Епископ Виктор сообщил, что позиция Архиепископа Анастасия вызвала недовольство со стороны некоторых епископов Константинопольского Патриархата: «по нашей информации Блаженнейший Архиепископ Анастасий, который является очень уважаемым человеком и уважаемым предстоятелем Церкви во Вселенском Православии, получил от некоторых митрополитов Константинопольского патриархата оскорбительные письма из-за того, что он якобы не поддержал решение Патриарха Варфоломея».

По словам владыки Виктора, «есть информация, что и Предстоятель Кипрской Церкви, который пытался найти формулу выхода из этой ситуации, пытался помочь Патриарху Варфоломею найти общими усилиями этот выход, также сейчас имеет сложные отношения с Патриархом Варфоломеем, поскольку не поддержал его инициативу».

Епископ Виктор считает, что эти факты указывают на то, что «складывается ситуация напряженных отношений Патриарха Варфоломея с Предстоятелями Православных Церквей, с теми, кто уже как-то высказывался на эту тему, с теми, кто пытался принимать участие в этом процессе с пользой, с желанием найти выход».

Владыка подчеркнул, что «уже очевидно и понятно, что одностороннее решение патриарха Варфоломея не принесло никакого результата», а наоборот — только усилило разделение: «Он сам (Патриарх Варфоломей — ред.) заявлял, что это решение (предоставить Томос — ред.) должно было принести единство православных в Украине. Но где это единство? Его нет. Есть только усугубление разделения».

Ранее «Фраза» сообщала, что священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, Варфоломей

Комментарии

Статьи

08.10.19 09:37

Дебют Усика в супертяжах: чего нам ждать?

Автор: Владимир Грабовский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав
09.10.19 12:26

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8 октября 2019 года

Главные новости за 8 октября 2019 года
08.10.19 19:00
2027
Последние новости
09.10.19 12:43

Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
09.10.19 12:17

Парламент Нидерландов решил поискать вину Украины в крушении малазийского «Боинга»
09.10.19 12:06

Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
09.10.19 11:39

В российской разведке нашли секретное подразделение, о котором не знают даже в ГРУ
09.10.19 11:17

Патриарх Кирилл рассказал, почему Церковь стремиться к единству
09.10.19 11:02

Очень умная парижская свинья потрясла интернет
09.10.19 10:34

СМИ уличили Зеленского во встрече с человеком, близким к Трампу и российской организованной преступности
Фото и Видео
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
В странном ДТП под Николаевом погибли двое высокопоставленных полицейских
В офисе Киевского метрополитена повесился бомж
В офисе Киевского метрополитена повесился бомж
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.