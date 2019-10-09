В Киеве наркоман со шприцем напал на детей

На минувших выходных в Киеве на проспекте Свободы произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут наркоман со шприцем напал на детей.
Как передает столичная полиция, инцидент произошел еще в прошлую субботу.
Известно, что неадекватный мужчина выгнал малышей 10-14 лет с детской площадки для игр. При этом он имел при себе шприц и наркотические вещества.
Сами ребята позвонили в полицию и сообщили о произошедшем.
Приехавшие копы задержали наркомана,
Как писала «Фраза», в Киеве семеро детей попали в больницу, попробовав на вкус ядовитое вещество.