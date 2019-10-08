На Кировоградщине пожилого мужчину залило расплавленным металлом

На Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пожилого рабочего из ковша вылился расплавленный металл.

Как передает Госслужба труда, инцидент случился во время разлива металло-шлаковой смеси в конвертер № 4.

Сообщается, что в результате происшествия литейщик Валерий Петрович Червятюк, 1956 г.р., получил ожоги 80-90% тела и скончался в больнице.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Харькове диск от «болгарки» на огромной скорости вонзился в голову пенсионера.

Ранее в Днепре погиб рабочий, упав с большой высоты.