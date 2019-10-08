В Киеве поймали экс-нардепа, который украл… миллиард гривен

Следователи прокуратуры Киева сообщили о подозрении бывшему народному избраннику, который в течении длительного времени воровал деньги в «УкрСиббанке». Как выяснили журналисты «Фразы», горе-депутат умудрился «облапошить» банкиров аж на миллиард гривен.

Как передает пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что депутат Рады IV, V, VI, VII и VIII созывов в течение 10 лет выступал организатором преступной схемы.

В результате он, а также должностные лица группы компаний «АІС» на основании кредитных договоров завладели денежными средствами «УкрСиббанка».

Отмечается, что убытки банка составили более 1 миллиарда гривен.

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 УК Украины («завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием» и «подделка официального документа»).

Кроме того, о подозрении объявили и сообщникам экс-нардепа: генеральному директору корпорации «АІС», а также топ-менеджерам ЧП «Імпульс-В» (директору и основателю).

Как писала «Фраза», экс-нардеп рассказал, как дал Луценко крупную взятку, после чего выпил с ним две бутылки виски.

Ранее СБУ задержала беглого нардепа.