Жена Зеленского уже придумала, чем займется на посту первой леди

Супруга президента Украины Владимира Зеленского ‒ Елена ‒ нашла себе полезное и нужное обществу занятие. Как выяснили журналисты «Фразы», первая леди займется здоровьем будущих поколений.

Как передает пресс-служба главы государства, выступая на открытии XIV Конгресса педиатров Украины, Елена Зеленская заявила о своих намерениях продвигать проекты по улучшению детского питания и пропаганде здорового и сбалансированного питания в школьных и дошкольных образовательных учреждениях.

«На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради изменений в системе школьного питания, ‒ министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча состоялась в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень интересна для всех», ‒ отметила первая леди.

Она также выразила надежду, что педиатры со своей стороны поддержат ее в начинании и присоединятся к популяризации среди родителей и пациентов идеи здорового питания для детей.

Как писала «Фраза», жена Зеленского не хочет, чтобы ее муж работал в «зараженом» здании.

Ранее Елену Зеленскую призвали «надавить» на своего мужа.