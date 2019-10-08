На Черкасщине зверски убили ветерана АТО

В селе Свидовок Черкасской области произошло резонансное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там буквально искромсали ножом ветерана АТО.

Как передает «Україна нова», тело 32-летнего мужчины находилось в автомобиле Chrysler. По предварительным данным, причиной смерти стали несколько ножевых ранений в область груди.

Отмечается, что на автомобиле были обнаружены следы от столкновения с деревом.

Известно, что погибший работал в областном военкомате, имел звание младшего лейтенанта, а ранее проходил службу в зоне АТО.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

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