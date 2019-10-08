Зеленского и Трампа объединило отношение к Путину

Президенты Украины и США не поздравили президента РФ с днем рождения. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам пресс-секретаря Владимира Путина, 7 октября он не видел каких-либо посланий от Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«До конца дня я не видел среди присланных посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, как сообщает РИА Новости, он обратил внимание на то, что сообщения по дипломатической почте могут опаздывать.

Песков также рассказал, что свой день рождения российский лидер провел с родными, друзьями и телефоном — всего у него состоялось более 10 телефонных переговоров.

Как сообщала «Фраза», накануне своего 67 дня рождения Путин побывал в сибирской тайге, в результате чего был высмеян в соцсетях.

В день рождения, 7 октября, он подписал указ, повышающий его зарплату на 4,3%.