Гончаренко в стиле Портнова потребовал от ГБР возбудить уголовное дело против Зеленского

Народный депутат Украины, член фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко просит Государственное бюро расследований открыть дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Направил депутатское обращение в ДБР по поводу слов Президента Украины, что „генпрокурор — 100% мой человек“. В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины („Злоупотребление властью или служебным положением“)», — написал Гончаренко, выразив убеждение, что ГБР «начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского».

«Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать», — заключил нардеп, предложив главе государства подписаться на свой канал в Telegram, чтобы узнать «когда прийти и какие документы с собой взять».

В подтверждение своих слов Гончаренко приложил фотографии своего обращения.

Отметим, что стиль поста, а также ссылка на канал в Telegram может быть отсылкой к действиям бывшего заместителя Администрации Президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, который завалил ГБР обращениями в отношении представителей бывшей власти.

В частности, последнее такое обращение датировано 7 октября и связано с избранием меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года. В нем, в частности, Зеленский пообещал, что в связи с убедительной победой партии «Слуга народа» на парламентских выборах «следующий Генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет работу в сентябре».