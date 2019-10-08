Главные новости за 8 октября 2019 года

Замглавы ГПУ стал сбушник, благодаря информации которого посадили Манафорта. Новым заместителем Генерального прокурора Украины стал бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ ГПУ со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный сегодня.

В офисе Киевского метрополитена повесился бомж. В центре Киева на улице Большая Васильковская, 63а прямо в подъезде дома нашли труп мужчины. Он повесился между последними этажами трехэтажного дома.

В киевском спальнике орудует кровавый маньяк. Жители жилмассивов Радужный и Воскресенка в Киеве сообщают о появлении в районе маньяка. Согласно сообщениям в соцсетях, неизвестный мужчина по вечерам нападает с ножом на одиноких мужчин.

В Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы. В Днепре произошло резонансное ДТП. Возле школы № 64 автомобиль Daewoo сбил десятилетнюю девочку.

Нобелевскую премию по физике присудили ученым, сделавшим переворот в космологии. Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физике. Ими стали канадско-американский физику Джеймс Пиблс и швейцарские астрофизик и астроном Мишель Майор и Дидье Кело.

Ученые предупредили человечество о неожиданной катастрофе. В ближайшем будущем человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с острой нехваткой фосфора, необходимого для производства сельскохозяйственных продуктов. К такому выводу пришла международная группа из 40 экспертов, проанализировав рациональность использования минеральных удобрений.