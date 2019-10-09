В Индии из-за селфи погибли четыре человека

В индийском штате Тамилнад на дамбе Памбару произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут, делая селфи, погибли четыре человека.

Местные СМИ пишут, что сфотографироваться на дамбе решили молодожены Прабху и Ниведита, а также их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош. Внезапно все кроме жениха упали в воду. Парень прыгнул в воду и спас девушку Уварани, но его невеста и трое друзей утонули.

Их тела позже обнаружила полиция.

Как писала «Фраза», турист рухнул в Большой Каньон, делая селфи.