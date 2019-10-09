В России детей напоили… водой с фекалиями

В российском Дагестане произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в селе Новое Викри случилось массовое отравление водой.

Как передают местные чиновники, в водопровод попали фекалии.

Отравились 24 человека, большинство из них это дети. Их госпитализировали.

Специалисты говорят, что «анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений».

Примечательно, что отравления продолжались почти две недели: с 22 сентября по 3 октября. На проблему до этого никто не обращал внимание.

Как писала «Фраза», российские ученые заявили, что астероиды нужно сбивать ядерными ракетами.