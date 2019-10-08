Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ

Руководитель отдела по вопросам межконфессионального регулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной рассказал о предъявленных ему обвинениях. Как выяснили журналисты «Фразы», он заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Виктор Земляной рассказал об этом в интервью «Першому козацькому».

По словам отца Виктора, против него было открыто дело по статье 111 УК — «Государственная измена», статье 161 — «Разжигание конфликтов на религиозной почве» и статье 300 — «Распространение незаконной литературы».

Священник рассказал, что по статье 111 УК «Государственная измена» с него обвинения уже сняты и дело закрыто.

«После смены власти стало спокойнее, — говорит клирик. — Это говорит о том, что захваты храмов, разжигание межконфессиональной розни были заказными представителями Киевского патриархата — сейчас это ПЦУ. И они это делали вместе со спецслужбами, потому что криминальные дела были заказными, поскольку 111 статью открыли только с одной целью — чтобы 161-ю и 300-ю расследовало СБУ: 161-я и 300-я это не их подчиненность».

Теперь, по его словам, дело передано в полицию, к компетенции которой относятся дела, открытые по статьям 161 и 300.

«Мы делаем выводы, что захваты храмов на Ровенщине и разжигание межконфессиональной розни однозначно делали власти вместе с ПЦУ. Мы надеемся, что сейчас это все успокоится и будет рассматриваться в судах в правовом порядке. И что касается человеческих отношений, мы сможем выровнять всю эту несправедливость, которая происходит в отношении верующих УПЦ», — говорит священник.

Он подчеркнул, что с 2016 года постоянно информировал международные организации о фактах нарушения прав верующих.

«На сегодняшний день есть определенная реакция, мы недавно вернулись из Женевы, там была очередная сессия по правам человека, мы там выступали, представили свой доклад о грубых нарушениях прав верующих УПЦ», — сказал он, и добавил, что постоянно информирует ООН и другие международные правозащитные структуры о ситуации с правами верующих УПЦ в Украине глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Международные организации заинтересованы в выяснении ситуации и все фиксируют, видят, работают их следователи. К нам на Ровенщину два раза приезжали следователи ООН, которые изучали данную проблематику, и, насколько я знаю, в заключении их расследований, хотя и еще не обнародованных, зафиксированы эти нарушения — что права именно верующих УПЦ нарушаются, не только на Ровенщине», — заключил клирик.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни представителям ОБСЕ сообщили о религиозном конфликте.