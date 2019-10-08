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Ученые предупредили человечество о неожиданной катастрофе

Ученые предупредили человечество о неожиданной катастрофе

В ближайшем будущем человечество может столкнуться с катастрофой, связанной с острой нехваткой фосфора, необходимого для производства сельскохозяйственных продуктов. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришла международная группа из 40 экспертов, проанализировав рациональность использования минеральных удобрений.

Как сообщает Science Alert, за последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений возросло в 50 раз. Как ожидается, к 2050 году спрос на них еще удвоится, что согласно некоторым теоретическим моделям может привести к тому, что доступный фосфор исчезнет уже через 80 лет, вызвав масштабные неурожаи и впоследствии голод.

По самым пессимистичным подсчетам это произойдет уже через 40 лет. Однако более консервативные оценки указывают на 400-летний срок. Впрочем, увеличение численности населения Земли в ближайшие десятилетия в любом случае поставит перед человечеством вопрос сокращения фосфатов, которые являются исключительно незаменимыми.

По мнению ученых, ключевым условием избежания кризиса должно стать сокращение применения фосфора, а также разработка способов его многократного использования. В частности, создание замкнутой системы рециркуляции позволит применять фосфаты до 46 раз в качестве удобрений, топлива или продуктов питания.

В то же время, как отмечается, на данный момент подобных технологий не существует, что также приводит к проблемам, связанным с экосистемами водоемов, загрязненных удобрениями.

По словам одного из авторов исследования, эколога Каспера Рейтцеля, на сегодняшний день взаимодействие в вопросах фосфорных удобрений отсутствует даже на уровне государств Евросоюза и штатов в США. «Рамочные директивы ЕС по водным ресурсам или Американский закон о чистой воде ориентированы в основном на экологическое качество воды и не обеспечивают устойчивость содержания фосфора на достаточном уровне», — объяснил он.

После многих лет бездействия авторы доклада призывают мировых лидеров воспитать новое поколение специалистов по обеспечению устойчивости питательных веществ, способных сообща «обеспечить международный контроль за использованием фосфора и чистой окружающей средой» для всего мира.

«Эти люди должны стать не просто специалистами по фосфору, а скорее „системными мыслителями“, которые смогут предоставить обоснованные решения всех проблем, связанных с использованием фосфора», — объяснил Рейтцель.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года группа американских ученых из продовольственных организаций заявила, что примерно через 30 лет в мире может наступить повальный голод.

Тэги: наука, экология, голод, исследование

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